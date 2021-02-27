Bursa'nın akciğerinde altyapı yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin akciğerlerinden olan 400 dönüm alanlı Botanik Park ile 218 dönüm alan üzerine kurulu Hayvanat Bahçesi'nde sulama sistemlerinin yenilenmesinden, peyzaj düzenlemelerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bursa'nın yeniden ‘yeşil kent' kimliğini kazanması için stadyum alanına yapılan millet bahçesi, Vakıf Kent Parkı, Göndere Millet Bahçesi gibi projeleri kente kazandırmak için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut yeşil alanları da daha sağlıklı hale getiriyor. Çalışmalar kapsamında 1998 yılında Bursa'ya kazandırılan ve özellikle hafta sonları vatandaşların nefes almak için yoğun şekilde ziyaret ettiği 400 dönüm alanlı Botanik Parkta altyapı yenileme çalışmalarına başlandı. Bitkisel araştırma ve bilimsel çalışmalara açık olan içinde Japon Bahçesi, Fransız Bahçesi, İngiliz Bahçesi, gül bahçesi, kaya bahçesi, kokulu bitkiler bahçesi, şekilli bitkiler bahçesi gibi bölümlerin yer aldığı parkta, eskiyen sulama sistemleri sil baştan yenileniyor. Botanik Parkta değişik çaplarda toplam 88 bin metre polietilen boru, 10 bin metre yeraltı kablosu, 4518 adet spring, 520 adet vana, 370 adet vana kutusu, 150 takım cansuyu musluğu, 25 bin 850 metreküp kazı, 500 metre yol geçişi, 260 adet dekoder ve 2 adet dekoderli kontrol istasyonu imalatıyla otomatik sulama sistemine geçiliyor. Bunun yanında 271 bin 760 metrekare alanda çim ekimi ve tanzim çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan yaklaşık 218 bin metrekare alanda 136 türden 1100 hayvanın bulunduğu ve yılda ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde altyapı yenileme ve yeşillendirme çalışmalarına start verildi. Hayvanat Bahçesi'nde de değişik çaplarda toplam 71 bin metre polietilen boru, 6 bin metre yeraltı kablosu, 3 bin adet spring, 240 adet vana, 120 adet vana kutusu, 80 takım cansuyu musluğu, 14 bin 936 metreküp kazı, 100 metre yol geçişi, 120 adet dekoder ve 1 adet dekoderli kontrol istasyonu imalatıyla otomatik sulama sistemine geçiliyor. Çalışmalar kapsamında hayvanat bahçesinde de 69 bin 419 metrekare alanda çim ekimi ve tanzim çalışmaları yapılacak.