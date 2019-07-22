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Bursa'nın barajlarına drone ile kontrol

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa’ya içme suyu temin eden Doğancı ve Nilüfer Barajlarını drone ile kontrol ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'ya içme suyu temin eden Doğancı ve Nilüfer Barajlarını drone ile kontrol ediyor.


Arazi tipi araçlarla ve güvenlik personeliyle baraj güvenliğini aralıksız denetimlerle sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, son başlatılan uygulama ile barajları havadan görüntülüyor. Daha önce Gebze Üniversitesi'nin tetkik sonuçlarına göre “Türkiye'nin en temiz havzası” raporunu alan Bursa'nın içme suyu havzasında bulunan Doğancı ve Nilüfer Barajları drone ile kontrol altında. Doğancı ve Nilüfer Barajlarında kesintisiz koruma sağlamak adına nitelikli personelin yanında teknolojik imkanları da seferber eden BUSKİ Genel Müdürlüğü, 7 gün 24 saat boyunca barajları kontrol altında tutuyor. Barajı kirletici herhangi bir kişi, unsur ve durum karşısında önce uyarı görevleri yerine getirilirken, uyarıları dikkate almayanları ise fotoğraflayarak gerekli yaptırımları uyguluyor. Doğancı ve Nilüfer Barajlarında periyodik olarak uçurulan drone sayesinde bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.

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