Bursa'nın boş meydan ve caddeleri havadan görüntülendi

Boş caddeler ve meydanlar havadan görüntülendi.

Korona virüsü salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilân etmesinin ardından Bursa cadde ve meydanları boşaldı. Mecburi ve görev için dışarı çıkanların ardından sokaklarda kimseler kalmadı. Bursa'nın en yoğun trafiğinin olduğu Acemler Kavşağı ile İzmir ve Mudanya yol ayrımında tek tük araçlar gözlemlendi. Bursa polisi ana caddelerde kontrol noktaları oluşturarak sokağa çıkanları denetledi. Bursa'nın en kalabalık meydanlarından Kent Meydanı'nda ise sessizlik hakim oldu.