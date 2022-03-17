Bursa'nın çınarları koruma altında

İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi üzerindeki çınar ağaçlarının kesilmesi olayına tepkiler giderek artarken; Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadim Osmanlı medeniyetinin sembollerinden olan asırlık çınar ağaçlarını periyodik bakım ve restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşıyor.

İstanbul'da çınar ağaçlarının kesilmesi bir anda ülkenin önemli gündem maddeleri adasında yer alırken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘hastalık' bahanesiyle ağaçların kesilmesi olayını Bursa'dan örnek vererek eleştirmişti. Erdoğan, “Bursa'da 500 yıllık ağacın ortası oyulmuş. O ağacı biz tedavi ettik, tekrar yeşermeye başladı. Ama bunlar yeşil ağacı kesiyor” sözleriyle tepkilerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi ‘ağaç olmanın çok ötesinde' Bursa için kadim medeniyetin sembolü olan asırlık çınarlar, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor. Osmanlı'nın rüyadan cihan devletine geçişinin müjdesi olan çınar ağaçları, Bursa'nın kadim tarihinin en önemli tanıkları. Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin süsü olarak kenti saran ve yaşları 100 ila 600 arasında değişen anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyor. Çalışmalar kapsamında gövdelerinde çürüme saptanan 5 anıt çınarın bakımı tamamlanırken, Tophane ve Kültürpark içerisindeki iki ağacın restorasyonu ise halen devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, ‘çürümeye yol açan' bakterilerden temizlenen bölgeyi koruma altına alarak, çınarların daha uzun yaşamasını sağlıyor.

“Asırlık çınarları yaşatıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının kesilmesi olayını üzüntüyle karşıladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Bursa'da anıt ağaçlara verilen önemi çok güzel anlattığını ifade eden Başkan Aktaş, "Öncelikle şunu söylemeliyim; çınar, bir ağaç olmanın çok ötesinde, Bursa için kadim medeniyetimizin sembolüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü çınar, beylikten cihan devletine giden yolun müjdecisidir adeta. Bu sebeple Bursa'mızın her köşesinde kadim tarihimize tanıklık eden, yaşları 100 ila 600 arasında değişen çınarları görebilirsiniz. Biz de şehrimizin süsü olarak kenti saran bu anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl gövdelerinde çürüme saptanan 5 anıt çınarın restorasyonunu tamamladık. Tophane ve Kültürpark içerisindeki tahmini yaşları 192 ve 433 olan iki ağacın restorasyonu çalışmaları halen devam ediyor. Bunun yanında, yılsonuna kadar olan programımız kapsamında, toplam 1200 anıt ağacın budama ve rutin bakımları gerçekleştirilecek. Bursa'nın 'Yeşil Bursa' kimliğine yakışır kent olması için dönem başında 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefimizi 3 milyona çıkararak, ağaç ve doğaya verdiğimiz önemi de göstermiş olduk" diye konuştu.