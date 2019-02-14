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Bursa'nın dağ ilçeleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından, Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.


Yeni güne başlamak için evinden çıkan Büyükorhanlılar beyaz örtüyle karşılaştı. İlçenin yüksek kesimleri olan Belpınar mevkiinde kar yer yer 15 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuzlama ve küreme ekipleri, kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için yoğun çalışma sarf ediyor.

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