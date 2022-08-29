Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu

Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, birçok bölgede ise heyelan meydana geldi.

Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'tan yağan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Etrafı beyaza bürüyen dolu yağışının ardından gelen sağanak yağış sebebiyle yollar dereye döndü. Bir caminin minaresi, rüzgar ve dolu sebebiyle yıkılırken, ilçenin birçok bölgesinde heyelan oluştu.

Ekipler, yollardaki toprakları kaldırmak için çalışma başlatırken, vatandaşlar ise çaresizce yağışı izledi.