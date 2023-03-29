Bursa'nın dağ köyleri kar altına kaldı

Bursa’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrası, dağ köyleri kar altında kaldı.
Bursa'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrası, dağ köyleri kar altında kaldı.
Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası, Orhaneli ilçesine bağlı Osmaniyeçatak köyü karlar altında kaldı. Yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar gözlerine inanamadı. Baraj havzalarında, kar yağmasıyla birlikte susuzluk tehlikesi bir nebze azaldı. Hava sıcaklığı 1 derecelere kadar düşerken, kar yağışının gün boyu devam edeceği öğrenildi.