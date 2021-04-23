Bursa'nın dağ yöresi yolunda yağış sonrası heyelanlar meydan geldi

Bursa'da Keles karayolunda yağış birlikte yol kenarında yamaçlardan düşen kayalar tehlike saçıyor.

Bursa'keles karayolun güney Budaklar, Karesi, Nilüfer barajları mevkii bazı noktalarında yoğun yağan sağanak yağış nedeniyle dağın yamaçlarından yol kenarlarına büyük kayalar düşerlerken, bazı bölgelerde ise küçük heyelanlar oluştu. Sürücüler bu güzergahlarda araç kullanırken yağmur yağışı sonrası düştüğünü belirtirken yetkililerden önlem alınmasını istediler.