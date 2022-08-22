Bursa'nın değerleri ABD'de kitap olacak

İpek Böceğinin Yaşam Öyküsü kitabıyla Bursa'nın tanıtımına katkı koyan Radyoloji Uzmanı Dr. İsmail Şeker, bu kez de Bursa'nın önemli değerleri olan kestane, kestane şekeri, zeytin, zeytinyağı ve siyah incirini dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. Şeker, yeni eseri için Kardelen Kestane Şekeri tesislerinde fotoğraflama çalışması gerçekleştirdi.

Bursa'da uzun yıllar tıp alanında hizmetler yapan İsmail Şeker, mesleki çalışmalarının yanı sıra yaşadığı kent Bursa'ya kültürel alanda da hizmet etme hedefiyle yürüttüğü projelere yenilerini ekleyecek. Emeklilik yaşamını eşi diyetisyen Dr. Esin Şeker ile birlikte ABD'nin Kaliforniya kentinde ve Mudanya'da geçiren Şeker, Bursa'nın tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerini dünyaya tanıtmak için yeni bir çalışma başlattı. Aynı zamanda amatör bir fotoğraf sanatçısı olan İsmail Şeker, kültürel çalışmaları için hobi olarak çektiği fotoğrafları kullanarak kitaplarını zengin bir kaynak haline getiriyor. Şeker, kitap haline getirilen İpek böceğinin yanı sıra kestane, kara incir, zeytin ve çini konularında yaşama geçirmeyi düşündüğü projelerle ilgili fotoğraf sergileri söyleşi ve gösteriler gerçekleştirirken, ikinci kitabı Kestanenin Yaşam Öyküsü'nü basım aşamasına getirdi.

Üretim aşamalarını fotoğrafladı

Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme'nin Nilüfer'e bağlı Yaylacık Köyü'ndeki tesislerini ziyaret eden Şeker, Genel Müdür Mümin Akgün'e konuk oldu. Akgün, hijyenik ve modern üretim tesislerini gezen ve kestane şekeri üretiminin tüm aşamalarını fotoğraflayan Şeker'e, kestanenin kestane şekerine dönüşme serüveni hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Projelerine ilişkin açıklama yapan Dr. İsmail Şeker, konuları mitoloji ve tarihi geçmişi, biyolojik öyküsü, endüstriyel öyküsü ve insanla ilişkileri açılarından ele alarak Türkçe ve İngilizce olarak yazıldığını belirtti. Bilimsel verileri içeren metinleri öykü tarzında işleyerek okuyucuya aktardığını kaydeden Şeker, kaybolmaya başlamış geleneksel kültürleri yaşatma amacında olduğunu ifade etti. Kestaneni ardından zeytin ve siyah incir konularında ilgili kitap yazacağını bildiren Şeker, İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün'e verdiği destek ve konukseverliği için teşekkür etti. İlka Şekerleme tesislerinde, kestane ve kestane şekerinin öyküsünü yazmak için gereken tüm bilgi, belge ve fotoğrafa ulaşma imkânı bulduğunu kaydeden Şeker, “Dünyada okullara, araştırmacılara referans gösterilecek yeni bir kitap yazmayı amaçlıyorum. Kitabın hem Bursa'ya hem ülkemize artı değer katacağına inanıyorum.” dedi.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, kestane şekerinin Bursa'ya özgü önemli bir kültürel ve ekonomik değer olduğunu belirterek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik üretim yaparak Bursa'nın tanıtımına katkıda bulunduklarını hatırlattı. Bugüne kadar çeşitli kesimlerden yüzlerce kişinin Kardelen Kestane Şekeri tesislerini gezerek bilgi aldığını kaydeden Akgün, hem bir bilim adamı, hem fotoğraf sanatçısı kimliğiyle Türkiye'nin ve Bursa'nın tanıtımına yönelik çalışalar yapan İsmail Şeker'le her türlü bilgi, belge ve fotoğraf paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. İsmail Şeker'in daha önce Bursa'daki İpek böcekçiliğiyleilgili bir eser kaleme alarak dünyaya tanıtım yaptığını hatırlatan Akgün, “İsmail Bey'in yeni bir çalışma başlattığını görmek bizi de mutlu etti. Bursa'mızın tanıtımına, katkı yapan herkese minnet borçluyuz. Bursa'nın değerlerinin kaleme alınacağı bu esere desek olmak bizim için gurur verici”diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından ipek böceğiyle ilgili çalışması kitap haline getirilen İsmail Şeker'in söz konusu eseri, dünyada birçok ülkenin halk, okul, müze ve üniversite kütüphanelerinde kabul gördü. İpek Böceğinin Yaşam öyküsü Kaliforniya Üniversitesi Kütüphanesi, Sacramento Merkez Kütüphanesi ve Kazakistan'daki Farabi Üniversitesi'nde çift dilli kitaplar ve kaynaklar arasında yer alıyor.