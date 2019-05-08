Bursa'nın değerleri Avusturya'da

Avusturya İslam Federasyonu'nun organizasyonu ile bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı, kültür, sanat, Türk mutfağı, el sanatları, seçkin sanatçılar ve yazarlara ev sahipliği yaptı. Avusturya'nın Dornbirn kentinin Messehalle fuar alanında yapılan açılış organizasyonu büyük bir coşku ile gerçekleşirken, açılışta Avusturya başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden birçok isim hazır bulundu.

Bursa'nın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Daha önce İstanbul'daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı, ITB Berlin 2019 Fuarı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Tur ve Seyahat Acenteleri Fuarı (MATTA), Dubai Arap Seyahat Fuarı ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Pekin kentinde düzenlenen COTTM China Outbound Travel And Tourism Market turizm fuarında boy gösteren Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi de Avusturya'da Bursa'yı tanıttı. Fuara Bursa'yı temsilen Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği adına Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü'nden Serkan Teke ve Mikdat Süzgen katıldı. Avusturya, Almanya, İsviçre ve Lihtenştayn ülkelerinde yaşayan 100 bin Türk vatandaşı ile Avrupa vatandaşları tatil planları yaparken, tatillerini Bursa'da geçirmek adına bilgi aldı. Bursa'nın tarihi kimliğinin öne çıktığı fuarda katılımcılara tarihi odak noktaları hakkında bilgiler verildi.

12 gün boyunca devam eden fuara başta Türk vatandaşları olmak üzere Avrupalı vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi.

Başkonsolosa özel ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Avusturya Bregenz Başkonsolosu Nursel Berberoğlu fuar komitesini Konsolosluk binasında misafir etti. Gerçekleşen ziyarette uluslararası düzeyde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen fuara gösterilen ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür eden Berberoğlu, fuarın açılış töreni katıldıktan sonra fuardaki tüm stantları ziyaret etti. Ziyarete Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, Avusturya İslam Konfederasyonu Başkanı Abdi Taşdöğen, Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, Aydın Valiliği temsilcisi Aziz Ödemiş, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Serkan Teke katıldı.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi adına ziyarete katılan Serkan Teke, ziyaretin anısına Türkiye Cumhuriyeti Bregenz Başkonsolosu Nursel Berberoğlu'na İznik Çinisi hediye etti.