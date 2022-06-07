Bursa'nın değerlerine sanatsal yorum

Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Bursa Türk Kültür Mirası Plastik Sanatlar Projesi' sergisi ile Bursa'nın değerleri, plastik sanatlarla yeniden hayat buldu.

Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ‘Bursa Türk Kültür Mirası Plastik Sanatlar Projesi' sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Bursa kent merkezi ve ilçelerde yer alan Türk kültür öğesine dair mekânlar, desenler ve önemli figürler, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyeleri ile doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan proje ekibi tarafından yağlı boya tekniğiyle özgün birer sanat eserine dönüştü. Serginin açılışı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı törenle yapıldı.

Türk kültürüne dair öğelerin ‘öze bağlı kalarak' plastik sanatlarla yeniden yorumlanmasını ve Bursa'nın sahip olduğu değerlerin tanınırlığının artırılmasını hedefleyen sergi, 10 Haziran'a kadar görülebilecek.