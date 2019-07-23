Bursa'nın dört ilçesine doğalgaz taşıyacak ana hattın temeli atıldı

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, tüm Bursa'yı doğalgaz ile buluşturma hedefine bir adım daha yaklaştı. Keles meydanında yapılan tören ile Bursa'nın dağ ilçeleri Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli'ye doğalgaz taşıyacak ana iletim hattının temeli atılırken Keles halkına hizmet verecek olan Bursagaz Müşteri Merkezi'nin açılışı da yapıldı.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki ve Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz'ın geçen yıl müjdesini verdiği Bursa'nın dağ ilçelerini doğalgaz ile buluşturacak projenin son adımı atıldı. Ağustos ayından itibaren abonelik başvurularının yapılabileceği Keles'in yanı sıra Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerine doğalgaz taşıyacak hattın ilk etabının temel atma töreni Keles'te yapıldı. Bursagaz ofisinin açılışının da gerçekleştirildiği törene, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursagaz Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Yıldız katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bundan 20 yıl önce sadece birkaç şehirde doğalgaz varken şimdi en uzak noktalara dahi doğalgaz götürüldüğüne dikkat çekti. Bursagaz'ın yeni yatırımının orta ve uzun vadede kente yapılmış en güzel yatırımlardan biri olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

“Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli'nin 45 - 50 bin nüfusu olmasına karşın Bursa merkezle, yani 250 - 350 bin kişiyle bağlantısı bulunuyor. Bu doğalgaz yatırımı, Keles'in ve diğer üç dağ ilçemizin aktivitesini ve ekonomik katma değerini artıracak. Altyapımızı, yolumuzu ve özellikle doğalgaz gibi doğa dostu bir enerjiyi şehirle buluşturuyoruz. Burada çok güzel yarınlar için bir başlangıca şahitlik ediyoruz. SOCAR gibi güçlü bir grubun da bu işle alakalı sürecin başında olması şehrimize bir dinamizm katacaktır.”

SOCAR Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Başkanı ve Bursagaz Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Yıldız da yaptığı konuşmada, Bursa'nın tamamına en güvenilir, temiz ve konforlu yakıtı ulaştırmayı kendilerine görev edindiklerini söyleyerek, “Bu temel atma töreni ve Keles ofisimiz ile Bursa'nın bir ilçesini daha doğalgaz ile buluşturacak olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. 27 yıllık tecrübemizle müşterilerimize ve Bursa'ya önümüzdeki yıllarda da en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Daha önce de müjdesini verdiğimiz gibi şimdi sırada Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçeleri var. Bu ilçelerimizi de en geç önümüzdeki yıl doğalgazla buluşturacağız” dedi.

20 bin kişiye doğalgaz ulaşacak

Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerine, BOTAŞ ulusal iletim hattının İnegöl kesiminden çıkış alınarak, yaklaşık 110 kilometre çelik boru hattı yatırımı gerçekleştirilecek. Bursagaz bu ilçelere, 20 bin metreküp/saat kapasitedeki konteyner tip RMS/A istasyonlarına ulaşacak şekilde dağlık araziden tesis ederek doğalgaz sağlayacak. Yaklaşık 137 milyon liralık yatırım değeri olan proje kapsamında 110 kilometre ana çelik boru hattı dışında ayrıca Keles ilçe merkezine 27 kilometre, Orhaneli ilçe merkezine 37 kilometre, Büyükorhan ilçe merkezine 25 kilometre, Harmancık ilçe merkezine ise 26 kilometre olmak üzere toplamda 115 kilometrelik polietilen ve çelik doğalgaz hattı döşenecek.

Dört ilçede, yaklaşık 20 bin kişiye doğalgaz ulaştıracak Bursagaz'ın proje tamamlandığında, Bursa genelinde hizmet verdiği ilçe sayısı da 11'e ulaşacak. Bu yıl doğalgaz ile buluşacak Keles dışındaki diğer üç ilçeye ise 2020 yılı sonuna kadar doğalgaz arzının gerçekleşmesi planlanıyor.