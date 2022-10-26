Bursa'nın en büyük millet bahçesi İnegöl'e yapılıyor

Bursa'nın en büyük millet bahçesi İnegöl'de yükseliyor. 450 dönüm alanda Boğazköy barajı yanında inşaasına başlanan Bal ormanıyla kaplı Millet Bahçesi 2024 yılı başında bitirilecek. 100 milyon liraya mal olan Millet Bahçesi içerisinde macera park, gözlem kulesi, su oyunları, anfi tiyatro, seyir terasları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile şelale olacak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, basın mensuplarına İnegöl Millet Bahçesi'ndeki inşaat alanını gezdirdi.

Bal ormanlarına 7 bin yeni ağaç dikeceklerini, 2019 yılında fizibilitesi başlayan Millet Bahçesi'ni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle yaptıklarını anlatan Başkan Alper Taban, “ Burası 450 dönümlük eğimli arazi. Aslında mini bir dağ konsepti olarak düşünülebilir. Boğazköy Barajı ve tarihi Hamzabey köyünün yanıbaşında. Yenişehir İnegöl karayolunda. Bu alan içerisinde 7 bin civarında ağaç ilavesi peyzaj bitki örtüsü ilaveleriyle beraber alanı orman hüviyetine kazandıracağız. Geçmişte Hikmet Şahin Başkanımız döneminde 300 dönümlük millet bahçesi inşa edilmişti. Şehrimiz hızlı büyüyor. 300 bin nüfustayız. 15 yıl içinde 500 bin kişilik nüfus öngörüyoruz. Yaşam alanlarının arttırılması gerektiği ortaya çıkıyor. Biz de bu alanda projeyi hayata geçiriyoruz. İnegöl'ün kuzey yakasındayız. Yeni gelişim bölgeleri buralar olduğu için eşit bir hizmeti vatandaşlarımıza sunmuş olacağız” dedi

Millet bahçesinde Boğazköy barajında küçük tekne gezintilerinin yapıldığı, 10 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet alanlarını kazandırdıklarını kaydeden Başkan Taban, “880 araçlık otopark, 125 kamelya, 4 bin metre yaya yolu, 1400 metre bisiklet yolu, 6540 ağaç grubu ve sosyal donatı alanlarını inşa ediyoruz. 100 milyon liraya mal olacak projenin 2024 yılı başında hizmete açılmasını planlıyoruz. Sadece İnegöllüler değil Yenişehir ve Bursalılara da hizmet verecek. Burası tam anlamıyla bittiğinde bölgenin de çehresi değişmiş olacak” diye konuştu.