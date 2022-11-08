Bursa'nın en büyük Millet Bahçesi şehrin ortak sinerjisiyle yükseliyor

İnegöl Belediyesi tarafından Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin metrekare arazi üzerinde yapımına başlanan Bursa'nın en büyük Millet Bahçesi, şehrin tüm dinamiklerinin ortak sinerjisiyle yükseliyor. Belirli aralıklarla farklı gruplara yönelik düzenlenen organizasyonlarda, bugün protokol üyeleri ve STK temsilcilerine alanda tanıtım yapıldı. Projeyle ilgili katılımcıların da öneri ve görüşleri dinlendi.

İnegöl Belediyesi, 2019 yılında ilk adımı atılan ve 2022 itibariyle çalışmaların start aldığı Bursa'nın en büyük Millet Bahçesi projesini İnegöl'e kazandırmak için kolları sıvadı. Şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin 800 metrekarelik arazi üzerinde projelendirilen Millet Bahçesinin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 100 milyon TL'ye mal olması beklenen Millet Bahçesi alanında yol açma çalışmaları başlarken, şehrin geleceğine atılacak önemli bir imza olan projenin ortak akıl ve şehrin ortak sinerjisi ile yükselmesi adına belirli aralıklarla farklı gruplara yönelik alan tanıtımları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede daha önce basın mensuplarına yapılan tanıtım organizasyonunun bir benzeri, ilçe protokolü ve STK temsilcilerine yönelik yapıldı. Kurum Müdürlerinden dernek yöneticilerine, muhtarlardan iş insanlarına pek çok farklı alanda katılımcı, Belediye Başkanı Alper Taban tarafından Millet Bahçesi alanında misafir edildi.

Alanda kısa bir sunum yapan Başkan Taban, bölgeyi ve projeyi görseller üzerinden tanıttı. Burada yaptığı konuşmada bilgiler veren Başkan Taban, “Millet Bahçesi projemizin yükseldiği bu alanda belirli grupları ağırlıyor ve incelemeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da burayı görmesini, sorumlu yöneticilerimizin alanı tecrübe etmesini, yapılan çalışmalarla alakalı fikir ve önerilerini belirtmesini ve bizlere devam eden süreçte geri bildirimde bulunsunlar istedik. Ben davetimize icabet edip katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bizim için İnegöl'e dair heyecan duyduğumuz önemli bir proje bu. Biz de tüm çalışma arkadaşlarımızla, şehrimizin tüm dinamikleriyle el birliği ile mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

“Şehrin kuzeyi, güneyini geçecek”

Millet Bahçesinin lokasyonu hakkında bilgi veren Başkan Taban, “Şu anda şehrimizin kuzey yakasındayız. Bursa-Ankara karayolu şehri tam olarak ikiye bölüyor. Bugünkü nüfus projeksiyonuna baktığımız zaman merkez nüfus kalabalık gözükse de gelecek projeksiyonda şehrin kuzey kısmı; Alanyurt, Yeni İnegöl, Akhisar hatlarıyla beraber yaklaşık 500 bin nüfusa erişilmesi hedefleniyor. Bu durumda kuzey nüfusunun güney nüfusunu geçmesi bekleniyor. Aslında burası şehrin gelişim bölgesi olarak da düşünülebilir. Hemen karşı tarafta Ağaç İşleri Sanayi Bölgemiz var. Barajın ilerisinde de Kuzey Anadolu Otoyolu bulunuyor. Hızlı Tren projesi de bu aksın ilerisinde gerçekleşecek. Bunları değerlendirdiğimizde aslında otobanlar, ulaşım imkanları şehirlerin de gelişimini etkiliyor. Dolayısıyla burası İnegöl'ün yeni bir giriş kapısı olarak değerlendirilebilir. Konum olarak da Millet Bahçemiz şehrimizin imar hattının bittiği noktadan 1 kilometre uzaklıkta. Aynı zamanda hemen yanımızda Hamzabey, barajın diğer ucunda Boğazköy ve Sungurpaşa Mahallelerimiz ile yaşamın devam ettiği bölgeler içerisinde kaldığını söyleyebilirim” diye konuştu.

Projenin detaylarını da paylaşan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Millet Bahçemiz 451 bin metrekarelik bir alanda projelendirildi. Kayıtlarda bal ormanı olarak geçiyor burası ancak orman vasfını kısmi olarak yitirmiş bir alan. Ancak bu yatırımlar neticesinde bu alan bir orman özelliğine dönüşecek. Burada çam ağaçları ağırlıklı olduğu için yazın da kışın da yeşil görebileceğimiz bir alan. İnegöl'ümüzde Hikmet Şahin Kültür Parkımız var. Aslında orası da bir Millet Bahçesi. Yaklaşık 300 dönümlük düz bir zeminde kurulmuş ve vatandaşlarımızın kullandığı güzel bir mekan. Aynı zamanda vatandaşlarımızın takdir ettiği, memnun kaldığını ifade ettiği bir kullanım alanı. Şehrimizin bugün 300 bin dolayında nüfusa sahip olduğunu düşünür ve mevcut projeksiyon nüfusunun önümüzdeki 15 yıl içerisinde 500 bine geleceğini hesap ettiğimizde bu tür ulaşım alanlarının çoğaltılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Biz de bu düşünceyle 2019 yılında bu projenin planlarını çalıştık. 2020 yılında Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan onayları, gelişim planlarını çıkardık. 2021 yılında maliyet çalışmaları ve diğer fizibilite çalışmaları yapıldı. Bu yıl Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı ihale neticesinde çalışmayı başlatmış olduk. Öncelikle şu anda yüklenici firma yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor.”

Baraj içerisinde tekne gezileri yapılacak

Yeşil bir alan olacağı vurgusu yapan Taban, “Burası yeşillerin, ağaçların içerisinde güzelce vakit geçirebileceğimiz bir mekan olacak. Baraj da ayrı bir güzellik. Su havzası insana gerçekten farklı bir pozitif enerji veriyor. Denizi olmayan şehirlerde bu tür su öğeleri ön plana çıkıyor. Bizler burada sadece suyu görmek değil, feribot ve tekne gezintilerinin yapılacağı bir model hayal ettik. 5 kilometre gidiş 5 kilometre geliş olmak üzere toplamda 10 kilometre gezinin yapılacağı bir uygulama hayata geçmiş olacak” dedi.

Millet Bahçesi içerisinde yer alacak tesisler

Proje içerisinde Heyecan Park olacağını belirten Taban, “Yine seyir terası oluşturacağız, küçük bir amfimiz olacak, piknik alanlarımız olacak, restaurantımız, kafeteryamız, çocuk oyun alanlarımız olacak. Gözlem kulemiz var. Burası bir yarımada olarak düşünüldüğünde, karşı bölgede kuş popülasyonunun izlenebileceği bir yer olacak. Alan içerisinde oluşturulan peyzajlarla bir flora fauna alanı oluşturulacak. 880 araçlık otoparkımız olacak. Alan içerisinde bir şelale ve katlı havuz sistemi olacak. Aşağıda da biyolojik göletimiz bulunuyor. Yürüyüş yollarımız ve bisiklet yollarımız da alan içerisinde yer alacak. 7 bin dolayında yeni ağaç buraya dahil etmiş olacağız. Şu anda yol açma çalışmaları sürüyor, ardından altyapı ve üst yapı çalışmaları başlayacak. Doğal yapıyı da bozmadan burayı insanların dinlendiği, nitelikli vakit geçireceği bir alana çevirmek istiyoruz” diye konuştu.

Taban, “Projenin bütçesi de yaklaşık 100 milyon TL dolayında şu anda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan da destek alarak, belediyemizin de imkanlarıyla bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Burası aslında ölçek olarak büyüklüğü itibariyle Bursa'da tek parça halinde en büyük Millet Bahçesi hüviyetini kazanmış olacak. Konseptiyle de bu özelliği kazanmış olacak. Ben bunu sadece İnegöl'ün projesi olarak görmüyorum. Ulaşım da artık kolay. Çevre şehirlerin de istifade edebileceği güzel bir mekan ortaya çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası proje görselleri üzerinden de anlatım ve tanıtımlar yapıldı. Daha sonra konuklara yapılan ikramların ardından, alanda kısa bir tur ve inceleme gerçekleştirildi.