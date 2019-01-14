Bursa'nın enerjisine ‘yeşil karne'

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘38. Enerji Verimliliği Haftası ve Yeşil Karne Projesi'nin tanıtım toplantısı Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre hassasiyetine dikkati çektiği konuşmasında, “Anayasamızın 56. maddesinde ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir' ifadesi yer alıyor. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda hem devlete hem de vatandaşlara görevler düşüyor. Herkes bu konuda hassas olmalı, “Sadece benim atığımı toplamamla bir şey olmaz” dememeli ve çevremize gereken değeri vermeliyiz” diye konuştu.

Bursa'da okullarda öğrencilerin su ve enerji verimliliği, sıfır atık konularında bilgilendirilmesi ve uygulamada başarılı olan okulların yıl sonunda ‘yeşil karne' ile ödüllendirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını hatırlatan Alinur Aktaş, bu konuda çalışma yapıldığını kaydetti.

Protokol ile ilkokul 3. ve 4. sınıflardan yaklaşık 50 bin öğrenciye enerji verimliliği ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitimler verileceğinin vurgulandığı toplantıda, Başkan Aktaş, “Eğitimlerde çocuklarımıza su ve enerji tasarrufu, tabiî kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüm konularında bilinç oluşturulması sağlanacak ve bu çerçevede ‘yeşil karne' projesi uygulanacak. Bu konuda eğitimcilerimizin emeği ve katkısı çok önemli. Çünkü çocuklarımıza enerji verimliliği ve eldeki kaynakların korunması bilincinin verilmesinde sorumluluk taşıyorlar” dedi.

Başkan Aktaş, “Nüfus ve tüketimin hızla artması ve kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesi büyük önem taşıyor. Bu proje ile okullarda kağıt, karton, cam, plastik, metal atıkları, atık pil, bitkisel atık yağların yanı sıra organik atık, yemek ve ekmek artıkları gibi tüm atıklar kaynağında ayrı biriktirilecek ve geri dönüşümü sağlanacak. Yeşil karne projesi ile okullarımızda su ve enerji tasarrufu ile sıfır atık bilincinin oluşturulması, israfın önlenerek sınırlı olan doğal kaynaklarımızın korunması ve oluşan atık miktarının en aza indirilmesi sağlanacak. Eldeki kaynakları ne kadar verimli kullandığımız çok önemli” diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de ‘yeşil karne' projesinin Bursa için güzel bir uygulama olacağına inandığını söyledi.

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Bursa Şube Başkanı Mustafa Uysal, Bursa'da refah seviyesinin artmasıyla çevre ve enerji verimliliği konularında da hassasiyetin arttığına işaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan, ‘Sıfır Atık Projesi'nin, ‘duyarlı tüketici' duygusuna sahip olunması ile tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması hedeflerini taşıdığını söyledi.

Bursa İl Enerji Yönetim Birimi İl Enerji Yöneticisi Levent Yazıcı ise ‘38. Enerji Verimliliği Haftası'nın önemini vurguladı.

Başkan Aktaş, programın sonunda katılanlara enerji yöneticisi belgelerini verdi. Mustafakemalpaşa İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin atıklarla ürettikleri ürünler ilgi gördü. Öğrenciler atıklardan elde ettikleri ürünleri protokol mensuplarına hediye etti.