Bursa'nın envanterini çıkartacak ekipler eğitiliyor

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ‘Hızlı tarama yöntemi' ile Bina Risk Değerlendirmesi yapmak üzere Teknik İşbirliği Protokolü'nü ve Nilüfer Belediyesi ile imzalanan Ticari Alanlarda Taşıyıcı Sistem Kontrolleri Protokolü için sahada görevlendirilecek üyelerine eğitimlere başladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Bursa'da da başlayan deprem afetine hazırlık çalışmaları için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonuyla, ilgili Akademik Odalar, Yıldırım Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi arasında ‘Hızlı Tarama Yöntemi' ile bina risk değerlendirmesi yapmak üzere Teknik İşbirliği Protokolü, Nilüfer Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi arasında da Ticari Alanlarda Taşıyıcı Sistem Kontrolü Protokolü imzalanmıştı. İmzalanan protokollerin ardından İMO Bursa Şubesi, duyuru yaparak başvuruda bulunan üyelerine eğitimler düzenleyecek.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından verilen ilk eğitime Mimarlar Odası Bursa Şubesi üyeleri ve ilgili Belediyelerin çalışanları da katıldı. İMO Bursa Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Hüyüklü, süreci şu şekilde aktardı; “6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından ülkemizin 4'üncü büyük kenti olan Bursa'da yapı stoklarının ve niteliklerinin belirlenmesi amacıyla yerel yönetimler ile ortak hizmet protokolleri imzalanmıştır. Bunlardan ilki Nilüfer Belediyesi ile yapılan ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile paydaş olduğumuz protokol olup içeriği ise ilçe sınırları içindeki ticari işletmelerin taşıyıcı sistem kontrollerinin yapılması şeklindedir. Burada yapılacak olan çalışma altında ticari birim bulunan yapının projesi ve yerindeki mevcut durumunun ve taşıyıcı sisteme herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanması ayrıca korozyona maruz kalıp kalmadığının gözlemsel olarak tespiti şeklindedir. İkinci protokolümüz ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ile imzalan ve Binaların Bölgesel Deprem Risk Dağılımının Belirlenmesi amacıyla yapılacak olan envanter çalışmasıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan bu protokoldeki paydaşlarımız ise ilgili meslek odalarımız, Bursa Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesidir. Bu protokol çerçevesinde ilk etapta 3 merkez ilçeyi yani Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım'ı kapsayan hızlı tarama testi çalışmasına başlanacaktır. Verilecek eğitimlerden ilki aplikasyon eğitimidir. Eğitimlerimiz devam edecek olup tamamlandıktan sonra sınav gerçekleştirilecek ve sınav sonucunda başarılı olan meslektaşlarımız web sayfasında yayınlanarak duyurulacak ardından bu meslektaşlarımız odamız tarafından istihdam edilecektir.”

Eğitimde Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Deprem Gerçeği ve Bursa sunumunu yaparak, sahada hasar tespiti uygulamalarını anlattı.