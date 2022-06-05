Bursa'nın eşsiz lezzetleri görücüye çıktı

Bursa'da gerçekleştirilen GastroFes'te Türkiye'nin dört bir yanından gelen gurmeler, yeme-içme tutkunları bir araya geldi.

Tüm gün sürecek festivalde ünlü şefler, yemek yazarları, akademisyenler, kanaat önderleri, Türkiye'nin önde gelen restoranları ve şefleri tarafından hazırlanan tadımlıklar katılımcılara ve gurmelere sunuldu. Botanik Park'ta gerçekleştirilecek festivalde, tatlısından dönerine, içeceğinden pidesine kadar birçok yiyecek ve içecek yer aldı. Hastavuk standına gelenler ise, göğüs etinden yapılmış olan tavuk dönerden tatma fırsatı buldu. Küçük tadımlıklarla misafirlere sos, salata ve lavaşla sunulan tavuk döner lezzetiyle ilgili bilgi veren Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Uzmanı Didem Arsever, "Gün boyu sürecek etkinliğe, bin kişinin üzerinde katılım bekleniyor. Şu ana kadar güzel bir kalabalık var. Biz de yüzde 100 göğüs etinden yapmış olduğumuz tavuk dönerimizin lezzetini göstermek istedik. Spor yapan ve fit kalmak isteyen kişilerin tercihi tavuk eti oluyor. Biz Türkiye'ye getirdiğimiz teknolojiyle tavuk kesimimizde su kullanmıyoruz" dedi.