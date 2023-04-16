Bursa'nın fethi etkinlikleri muhteşem konserle son buldu

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği Bursa'nın Fethi ve Anma Etkinlikleri muhteşem bir konserle son buldu.

Bursa'nın fethinin 697'nci yıldönümü, münasebetiyle bu yıl da bir dizi etkinlik düzenleyen Osmangazi Belediyesi, “Bin Yıllık Miras” konseriyle etkinliklerin kapanışını gerçekleştirdi. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Bölümü ve İstanbul Devlet Türk Müziği

Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde unutulmaz konser verdi. Birbirinden güzel ilahi ve mehter marşının seslendirildiğini konsere; Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konserde topluluk tarafından 19 eser seslendirildi. Çalınan ve seslendirilen eserler konseri izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

18 yıldır Bursa'nın Fethi ve Osman Gazi'yi Anma etkinliklerini düzenleyerek Nisan ayı boyunca Bursa'da tarihi coşku yaşattıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Nisan ayını kapsayan etkinlikler içerisinde uluslararası yarı maraton, köy şenliği, sempozyum, halk yürüyüşü, fotoğraf yarışmaları yani Nisan ayını dolu dolu etkinliklerle geçiriyoruz. Bu yıl yaşamış olduğumuz asrın felaketi vesilesiyle bu etkinliklerin bir kısmını iptal ettik. Sempozyumumuzu gerçekleştirdik, kitabımızı bastık, halk yürüyüşünü geçtiğimiz yıllara oranla daha sessiz biri biçimde gerçekleştirdik. Bugün ise bin yıllık miras konserini sizlerle buluşturduk. Burada bizim kendi kültürümüzden, kendi değerlerimizden Türk müziği ve mehterle birlikte yaptığımız bu konser gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yaklaşık iki saat süren konseri Başkan Dündar ile birlikte AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve vatandaşlar ilgiyle dinledi.