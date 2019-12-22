Bursa'n?n gen? starlar? belli oldu

'si d?zenlenen Bursa Liseler Aras? M?zik Yar??mas? 'Gen? Star'?n finalinde gen? m?zisyenler yeteneklerini sergiledi. Dereceye giren ??rencilere ?d?llerini Osmangazi Belediye Ba?kan? Mustafa D?ndar verdi.

Osmangazi Belediyesi taraf?ndan gen?lerin m?zik alan?ndaki yeteneklerini sunabilmelerine f?rsat veren Liseler Aras? M?zik Yar??mas? Gen? Star, bu y?l 12. kez d?zenlendi. Merinos Atat?rk Kongre ve K?lt?r Merkezi Osmangazi Salonu'nda ger?ekle?tirilen ve sunuculu?unu Toprak Sergen'in yapt??? yar??man?n finalinde 43 okul, 7 farkl? kategoride birincilik i?in m?cadele etti. T?rk Sanat M?zi?i, T?rk Halk M?zi?i ve pop m?zik dallar?nda en iyi erkek ve en iyi bayan solist olabilmek i?in sahneye ??kan liseli gen?ler, salonu dolduran seyircilere m?zik ziyafeti sundu.

Yar??man?n final gecesinde bir konu?an Osmangazi Belediye Ba?kan? Mustafa D?ndar, edebiyat, ?iir, tiyatro ve m?zik yar??malar? ile yeni yetenekleri ke?federken, gen?leri okumaya, d???nmeye ve yazmaya te?vik ettiklerini s?yledi. Gen? Star'?n T?rkiye'ye ?rnek sanatsal bir etkinlik oldu?unu belirten D?ndar, ?Bu yar??malar?m?z hem gen?lerimizin sesini duyurabilmeleri hem de bu alanda kariyer yapabilmeleri i?in ?nemli bir f?rsat. Sesine, bestesine, orkestras?na g?venen gen?ler burada kendilerine sunulan f?rsat? de?erlendiriyor ve j?rimizin de deste?i ile gelece?in starlar?n? ke?fediyoruz. Gen?lerimiz, derslerinde ba?ar?lar ki, m?zikte de ba?ar?l? oluyorlar. Bu y?l 12.'sini d?zenliyoruz. T?rkiye'de bu kadar istikrarl? bir yar??ma oldu?unu san?yorum. Gen?lerimiz burada de?erli hocalar?m?z?n ?n?nde iyi bir s?nav veriyorlar. G?zel bir ortam sunuluyor. Her y?l artan bir ilgiyle b?y?yen yar??mam?za bu y?l 65 okulumuz kat?ld?. Bug?n de finalde 43 okul sahneye ??kt?. B?t?n yar??mac?lara, ailelerine, okullar?m?za ve de?erli j?rimize te?ekk?r ediyorum? dedi.

Konu?malar?n ard?ndan sahneye ??kan liseli gen?ler, kategorilerinde dereceye girebilmek i?in yeteneklerini sergilerken, dinleyenlere m?zik dolu bir gece ya?att?. Gecede sahne bir konser veren Zeki M?ren G?zel Sanatlar Lisesi ?ok Sesli Korosu da dinleyenleri mest etti.

J?ri ?yeleri ?smail G????, Ersen Varl?, Derya T?rkan, Cenk Y?ksel ve Mert Kocaili'nin yapt??? de?erlendirme sonucunda T?rk Sanat M?zi?i dal?nda en iyi erkek solist kategorisinde Ahmet R??t? Anadolu Lisesi, en iyi k?z solist kategorisinde Orhangazi Anadolu Lisesi birinci oldu. T?rk Halk M?zi?i dal?nda en iyi erkek solist kategorisinde Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi, en iyi k?z solist kategorisinde Orhangazi Anadolu Lisesi birinci oldu. Pop M?zik dal?nda en iyi erkek solist kategorisinde ?zel Tan Anadolu Fen Lisesi, en iyi k?z solist kategorisinde ise ?ahinkaya Anadolu ve Fen Lisesi birinci oldu. Bu dalda en iyi orkestra kategorisinde de birincilik ?zel Tan Anadolu ve Fen Lisesi'nin oldu. En iyi solo enstr?man ?d?l?n? de yine ?zel Tan Anadolu Fen Lisesi kazand?.

Dereceye giren okullara ?d?llerini Osmangazi Belediye Ba?kan? Mustafa D?ndar ve j?ri ?yeleri verirken, ayr?ca yar??man?n birincilerine ba?lama, ud ve gitar hediye edildi.