“Bursa'nın hafızası tazeleniyor

Osmangazi Belediyesi'nin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında online olarak düzenlediği,“Bursa'nın Hafızası” programının ikinci konuğu, gazeteci Ahmet Emin Yılmaz oldu.

Şehrin değişimine şahitlik eden isimleri “Bursa'nın Hafızası” programında ağırlayan Osmangazi Belediyesi, son olarak Bursa basının usta kalemlerinden gazeteci Ahmet Emin Yılmaz'ı, sosyal medya hesapları üzerinden online olarak yayınlanan programda izleyiciyle buluşturdu. Yılmaz, hem gazetecilik hem de Bursa'ya dair hatıralarını aktardı.

Lise yıllarında başladığı meslek hayatında 44 yılı geride bıraktığını, bu zaman zarfında Bursa'nın yaşadığı değişim sürecine yakından şahitlik ettiğini belirten Ahmet Emin Yılmaz, “Gazeteciliğe meraklı bir öğrenciydim. Edebiyat öğretmenimin desteğiyle okulun duvar gazetesinde çalışmaya başladım. Arkadaşlarım zamanla yazılarını vermeyince, harçlıklarımı biriktirerek daktilo aldım. Onun hevesiyle, yayın hayatına yeni başlayan yerel bir gazetemizin kapısına dayandım. Yıllar içinde kendimi geliştirerek farklı kurumlarda spor, adliye, magazin gibi farklı branşlarda muhabirlik yaptım. 1983 yılında ise köşe yazarlığı serüvenim başladı. Bir gazeteci olarak 44 yıl boyunca şehrin değişimine, gelişimine, hüznüne, sevincine şahitlik etmek çok güzel bir duygu. Haberin peşinde koşmak ve okuyucuyla buluşmak insana büyük haz veriyor” dedi.

Programda, Meslek ve Bursa'ya dair 62 yıllık hatıralarını anlatan Yılmaz, “Bizler, bahçeli evlerde yetiştik. Tophane'de Saat Kulesi'nin gölgesinde cilli oynardık. Doğal bir hayatımız vardı. Çocukluğum kozayı bilerek, dut ağaçlarını görerek geçti. Bursa'nın değişimi 1965 ve 1980 yılları arasında başladı. Yüksek katlı evler hayatımıza girdi. 1980'den sonra ise sanayi bölgeleri hızla arttı. Zamanla belediyelerin yaptığı çalışmalar kent dinamizmini değiştirdi. Her dönemin kendine dair bir güzelliği var. Osmangazi Belediyesi, bu gelişim ve değişim sürecinde çok önemli projelere imza atarken, bu süreçte tarihi kimliği koruma adına da önemli hizmetler üretiyor. Böyle güzel bir programa ev sahipliği yaptığı için de, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum” dedi.