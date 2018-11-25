Bursa'nın Halk Oyunları masaya yatırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Uludağ Üniversitesi'nin işbirliğiyle ‘Bursa Halk Oyunları Çalıştayı' düzenlendi.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Halk Oyunları Çalışma Grubu'nun organizasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversite'nin işbirliğiyle ‘Bursa Halk Oyunları Çalıştayı' düzenlendi. Bursa halk oyunlarının masaya yatırıldığı çalıştayda yöreye müzik, oyun, giysi konusunda katkı sağlayacak bilgi, belge ve dökümanlar, Bursa ile çevre illerden gelen uzmanlar tarafından ele alındı.

Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, Bursa Kent Konseyi Halk Oyunlar Çalışma Grubu Temsilcisi ve Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazım Gürak, Bursa ve çevre illerden gelen uzmanlar ile öğrenciler katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, tarihin bir milletin belleği olduğunu söyledi. İçinde geleceğe ait kodların taşındığını belirten Sönmez, tarihi yok saymanın insanlığı yok saymakla eşdeğer olduğunu söyledi. Tarihi değerlere sahip çıkmanın tüm insanlığın boyunun borcu olduğu söyleyen Sönmez, “Anadolu nice uygarlıklara ev sahipliği yapmış, nice medeniyetin doğup büyümesine şahit olmuştur. Halk oyunlarımız da bizim kültürel değerlerimizdendir. Bu kültürün yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması gerekir. Çünkü halk oyunları ait olduğu toplumun kültürel göstergesi, kimliğini ifade ediş tarzıdır” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, “Oyunları Çalışma Grubumuzun organizasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile Uludağ Üniversitemizin işbirliğiyle Halk Oyunları Çalıştayı'nı düzenliyoruz. Ülkemizin çeşitli illerinden akademisyen ve konusunda uzman kişilerin katılacağını bu programda halk kültürümüzün bir parçası olan Halk oyunlarını geliştirmek, gençlerimizin halk kültürünü tanımasına yardımcı olmak amaçlıyoruz. 3 farklı oturumda katılımcılar giysi, oyun, ve müzik konularında bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar” dedi.

Bursa Kent Konseyi Halk Oyunlar Çalışma Grubu Temsilcisi Nazım Gürak, Halk Oyunları Çalıştayı'nın Bursa'da ilk defa yapıldığını söyledi. Giysi, oyun ve müzik konularında çalıştay boyunca bazı konuları tespit edip arşivleyip rapor haline getireceklerini ifade eden Gürak, desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından düz, titreme, hoplama ve sürtme stillerinde Orhaneli geleneksel kadın oyunları sergilendi. Çalıştayın 2. aşamasında ise katılımcılar müzik, oyun, giysi başlıklı oturumlarında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.