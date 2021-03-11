Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi'nin, “Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı” projesiyle sanatlarını daha sağlıklı ortamlarda icra edebilecek. Bir taraftan sokak müzisyenlerini desteklerken diğer taraftan gürültü kirliliğinin önüne geçerek Bursalıları kaliteli müzikle buluşturacak olan proje kapsamında Orkestra ve Zabıta Şube Müdürlüğü işbirliğinde sokak müzisyenlerine müzik yapma izni verilecek.

Bu belgeleri alan sokak müzisyenleri belirlenen noktalarda sanatlarını icra edebilecek. Müzik yapma izin belgesi almak isteyen sokak müzisyenlerinin 10 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Sokak müzisyenleri konuyla ilgili başvurularını www.bursa.bel.tr adresinden yapabilecekler.