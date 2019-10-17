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Bursa'nın ilk Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu açıldı

Bursa’nın ilk Olimpik Buz Pateni Hokeyi Salonu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımı ile açıldı.

Bursa'nın ilk Olimpik Buz Pateni Hokeyi Salonu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile açıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ve Bursa Valiliğinin öncülüğünde birçok vizyon projenin hayata geçirildiği Bursa'daki Kestel Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu, hizmete girdi. Bursalı gençlerin buzun üzerinde de başarıya imza atacağı tesis, 12 milyon TL maliyetle Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesinde tamamlanarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun iştirakiyle açıldı.


Kurdele kesiminde konuşan Bakan Kasapoğlu, “Her biri inci tanesi gibi parlayan tesisleri bir bir açıyoruz. Bu tesisler genç sporcularla birlikte ışıldayacak. Şimdiden Bursa'ya ve Kestel'e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.


Bakan Kasapoğlu, ilçedeki spor yatırımlarıyla ilgili de Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'dan bilgi aldı. Protokol üyeleri daha sonra gösteri için yapılan buz hokeyi maçını izledi.

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