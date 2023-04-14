Bursa'nın 'inme merkezi' hayata döndürüyor

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'nde, beyin damarlarında tıkanmaya bağlı ortaya çıkan ve ölüme bile yol açabilen inme (felç), başarıyla tedavi ediliyor.

Hizmete girdiği 2016 yılından bu yana bin 500'ün üzerinde hastaya şifa olan inme merkezinde görevli hekimler, tedavide başarının en önemli faktörünün erken müdahale olduğunu söyledi. İnme belirtileri ortaya çıktığında hastanın bir an önce sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Seferoğlu ile As. Dr. Muhammed Furkan Öztürkci, hızlı müdahalenin hayat kurtardığına ve hastanın hayat kalitesini arttırdığına dikkat çekti.

İnme merkezinde trombolitik ve trombektomi şeklinde iki inme tedavi yöntemi uygulandığı bilgisini veren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Seferoğlu, “Trombolitik tedavi damar yolundan hızlı bir şekilde ilacın verilmesiyle damarda oluşan pıhtının açılmasına dayalı bir tedavi şeklidir. Trombektomi ise kasık yolundan anjiyo işlemi ile yukarda olan pıhtının alınması ile yapılan bir tedavi yöntemidir. Bu iki tedavi, ayrı ayrı uygulandığı gibi beraber de uygulanmaktadır. Sonrasında hastalarımız, inme merkezinde 24 saat yakın gözlem altında alınmaktadır. 24 saatin sonunda şifa bulan hastalarımız, nöroloji servisine devir edilmektedir. Bakım gerekenler ise inme merkezinde bakılmaya devam edilmektedir” dedi.

İnmenin; yüzde asimetri olması, yüzün bir tarafında ya da ağız kısmında kayma, hastanın konuşmasında bozulma, kol ve bacaklarda güçsüzlük gibi belirtileri olduğunun altını çizen As. Dr. Muhammed Furkan Öztürkci ise, “İnmenin erken tanınması çok hayati bir konudur. Çünkü eğer inme erken fark edilmezse ve erken müdahale edilmezse hastada kalıcı özürlülüğe sebep olabilecek en önemli hastalıkların başında gelmektedir. İnmenin erken fark edilmesi ve hastanın 112 tarafından inme merkezine erken getirilmesi kalıcı özürlük oluşmasını engelleyecek en önemli faktörlerden birisidir” şeklinde konuştu.

Merkezde kısa süre önce tedavi olan 56 yaşındaki hasta Cihan Koçel ise, hızlı müdahale sayesinde başarıyla tedavi olduğunu vurguladı. İnme belirtileri görülmesi üzerine hızlı hareket ettiklerini dile getiren Koçel, “Hemen ambulansı aradık ve 112 anında geldi. Benim evden buraya acile gelmem 10 dakika sürdü. 10 dakika içinde ulaştığım için şu an eski halime dönmeye başladım. Gayet iyiyim, hocalarımız ve hemşire hanımlarımız sayesinde. Eski sağlığıma daha da kavuşacağım. İnme merkezi hemşiresinden hocasına Bursa'da bir numara. Onların sayesinde ve eşim sayesinde ben böyleyim” diye konuştu.

2016 yılından bu yana 7 yatakla hizmet veren İnme Merkezi'nin yatak kapasitesi, Nisan ayı itibariyle 10'a çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Metin, “İnme hastalarımıza daha çabuk hizmet verebilmek ve bu hastalara daha çabuk müdahale edebilmek adına inme hastalarımızın ilk başvuru noktalarını Kalp Damar Merkezi acil servisine ve inme ünitemizin bulunduğu binaya taşıdık” ifadelerini kullandı.