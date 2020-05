Bursa'nın ipek halılarını Oscar ödüllü sanatçı tasarlıyor

Bursa'da açılan ipekçilik müzesinde dokunan halılar, Oscar ödüllü sanatçı tarafından tasarlanıyor.

Bursa'da faaliyete geçen Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezinde dokunan ipek halıların tasarımını Amerika'da düzenlenen halıcığın 'Oscar'ı kabul edilen yarışmada tasarım dalında ödül alan Nesrin Türedi yapıyor. Türedi'nin tasarımları usta ve kursiyerler tarafından ipek halıya işleniyor. 3 bin yıllık Türk düğümüyle dokunan ipek halılar dünyanın bir çok ülkesine satılıyor. Bu halıların metrekaresinde 1 milyon düğüm bulunuyor. İpek halıda tasarım büyük önem arz ediyor. İpek halı alacak olanlar, desenin hikâyesine bakıyor. Bursa'da işlenen halı desenlerinin her birinde bir hikâye anlatılıyor. Ayrıca her ülkenin sevdiği bir desen var. Japonlar canlı figürlü desenleri severken, Amerikalılar ise çiçek desenli halıları tercih ediyor. Her ülke pazarı için ayrı tasarımlar Oscar ödüllü sanatçı tarafından çiziliyor.

İpek halı tasarımcısı Nesrin Türedi, "Meslek hayatının 40'ıncı yılımı doldurdum. 37 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesinden teklif geldi. Teklifi kabul ederek burada çalışmaya başladım. Ben Bursa'nın değerlerini tasarlayarak ipek halıların üzerine işlenmesini sağlıyorum. Her yıl Amerika'da halı Oscar'ları veriliyor. Ben de 2013 yılında bu yarışmada tasarım dalında Oscar ödülü aldım. Bu yarışma dünyanın en prestijli yarışması. Yaptığım tasarımlar artık Bursa ipek halılarını süslüyor" dedi.

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Müdürü Mehmet Ünal, "Burası 1810 yılında kurulmuş, Osmanlının ilk fabrikalarından biri. Bursa ipeği hayat buluyor projesinin merkezi burası. Aynı zamanda yaşayan bir müze. İpek halıyı satan en önemli faktör üzerindeki desendir. Biz de Oscar ödüllü tasarımcı Nesrin hanımı desen departmanının başına getirdik. İpek halılara her yıl Amerika'da Oscar ödülü verilir. Bu ödül töreni bütün halı camiası tarafından takip edilir. Bu ödül çok prestijli bir ödüldür. Bu yarışmaya insanlar yıllarca hazırlanırlar. Biz Nesrin hanıma hayallerimizi anlatıyoruz. O da altın parmaklarıyla bunları desene döküyor" şeklinde konuştu.