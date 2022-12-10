Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet 16 Y 8847 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.