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Bursa'nın meydan ve yolları sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bursa’da sokak ve yollar sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bursa'da sokak ve yollar sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde 48 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Bursa'nın meydan yol ve sokakları sessizliğe büründü. Her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi ve turistlik yerler ise bom boş kaldı. Bursa'da insan ve araç sesinin yerini kuş sesleri aldı.

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