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Bursa'nın minderdeki gururları

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları milli forma ile mücadele ettikleri Fransa Henri Deglane Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası’ndan bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları milli forma ile mücadele ettikleri Fransa Henri Deglane Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'ndan bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü. Başkan Aktaş, Bursa'nın gururu olan sporcuları tebrik etti.


Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Henri Deglane Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvasında Türk Milli Takımı sporcuları 6 Altın, 4 Gümüş, 4 Bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu. Turnuvaya 82 kiloda katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Emrah Kuş altın madalyanın sahibi olurken, 55 kiloda katılan Elçin Ali ise gümüş madalya alarak hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin gururu oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekleyen güreşçiler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Ziyarette sporculara Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Branş Sorumlusu Mehmet Demirci ve antrenörler Adem Ustaoğlu, Burhan Demirkıran ve Yılmaz Aslan da katıldı.

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