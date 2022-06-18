Bursa'nın Nilüfer'i 35 yaşında

1987 yılında kurulan Nilüfer Belediyesi'nin 35. Kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı. Siyasiler, eski belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çalışanların katıldığı gecede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Nilüfer Belediyesi'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kurulduğu 1987 yılından itibaren düzenli yapılaşması, sosyal-kültürel hareketliliği ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri haline gelen Nilüfer Belediyesi'nin kuruluş yıldönümü; eski başkanlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve çalışanların katıldığı bir geceyle kutlandı.

Alaaddinbey Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen kutlamaya; Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanları Faruk Baykal, Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, eski bakanlardan Turhan Tayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı.

Gecede 35 yıldır Nilüfer'e emeği geçen herkese teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bizler 35 yıldır omuz omuza vererek bu kent için hizmet üreten kocaman bir aileyiz. 35 yıl boyunca bu aileye yeni katılanlar oldu ve aramızdan ayrılanlar da oldu. Hepsine gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Merhum başkanımız Ziya Güney ve ardından görevi devralan başkanımız Faruk Baykal ve tabi ki 20 yılını Nilüfer'e adayan başkanımız Mustafa Bozbey'i anmadan geçemeyiz. Tüm başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Nilüfer, bugün örnek ve lider bir kent olduysa, 35 yılda tüm Türkiye'nin tanıdığı ve hizmetlerini takip edip örnek aldığı bir belediye olduysa, bunda hepinizin emeği var. Emeğinize sağlık diyoruz ve bizler Nilüfer'de çıtayı daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zor zamanlar yaşıyoruz. Dayanışma içinde olmaya, ‘biz' olmaya, omuz omuza verip birlikte yürümeye daha çok ihtiyacımız var. Ben bu güzel ailenin, Nilüfer'i çok daha güzel yerlere taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Geçmiş dönem belediye başkanı Faruk Baykal da geceye katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında, Nilüfer ilçesinin yıllar içinde adım adım gösterdiği büyüme süreci hakkında bilgi vererek, “Nilüfer'in bugünkü haline gelmesinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte katkımız olduysa ne mutlu bize” diye konuştu.

Önceki dönem belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise “35 yıl çok çabuk geçmedi. Eski başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın hizmetleriyle Nilüfer ayrıcalıklı bir kent konumuna geldi. Bunda payı olan herkese bir Nilüferli olarak teşekkür ediyorum. Nilüfer Belediyesi çalışanlarının kurumsal anlayışını ve hizmet kalitesini sürdürdüğüne ve sürdüreceğine inanıyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve sanatçı Ayşe Ekiz'in sahne alarak renk kattığı gecede, emekli olan personele de Başkan Turgay Erdem tarafından teşekkür plaketleri verildi. 35. yaş pastasını birlikte kesen belediye yöneticileri ve çalışanlar, gece boyunca birlikte eğlendiler.