Bursa'nın polen değerleri kayıt altında

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi'nin ortaklaşa başlattığı proje ile üç noktaya kurulan aeroallerjen örnekleme istasyonlarından elde edilen veriler düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Böylelikle polene karşı alerjisi olan vatandaşlar, daha evlerinden çıkmadan polen değerlerini öğrenip, ona göre tedbirlerini alıp, sokağa çıkabilecekler.

Bahar aylarıyla birlikte vatandaşların açık havada vakit geçirme isteği artarken, özellikle polen kaynaklı alerjik hastalıklardaki artışlar ise baharın belki de insan üzerindeki tek olumsuz etkisi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre polen kaynaklı alerjik hastalıklar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu etkiliyor ve her yıl 7 milyon kişi hava kirliliği kaynaklı hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Polen alerjisi yorgunluk, huzursuzluk, iş gücü kaybı ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olurken, bu belirtiler özellikle polen mevsimlerinde ortaya çıkıyor. Bütün hastalıklarda olduğu gibi hastalık belirtileri ortaya çıkmadan koruyucu tedbirlerin alınabilmesi için de aeroallerjenlerle ilgili vatandaşların önceden bilgi sahibi olması korunma tedbirleri açısından büyük önem taşıyor.

Dünya genelinde aeroallerjen izleme ağları uzun yıllardır aktif halde bulunurken, aeroallerjen izleme ağlarından elde edilen bilgileri takip eden bireyler, günlük aktiviteleri ve ilaç kullanımını eşleştirerek ‘semptomsuz' bir yaşam sürdürebiliyor. Aeroallerjenlerle ilgili kamuyu bilgilendirme çalışmaları dünyanın çeşitli ülkelerinde rutin olarak yürütülürken, dünya genelinde birçoğu bir ağın parçası olan yaklaşık 400'ü Avrupa'da olmak üzere 1000 örnekleme istasyonu bulunuyor. Bu konuda Türkiye'deki ilk örnekleme istasyonu da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi'nin ortaklaşa başlattığı proje ile kuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, 2019 yılında Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yedinci Faz üyelik başvuruları devam ederken, Bursa'nın Şehir Sağlık Profili de güncelleniyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hava Kalitesi İzleme çalışmalarına yönelik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün ortaklaşa olarak başlattıkları proje ile Türkiye'de ilk kez aeroallerjen örnekleme istasyonlarından elde ettikleri verileri kamuya duyurmaya başladı. Çalışma kapsamında Osmangazi, Nilüfer ve Kestel ilçelerinde belirlenen üç merkeze aerobiyolojik örnekleme istasyonları yerleştirildi. Projeden elde edilen veriler ile Bursa'da ikamet eden ve polen alerjisi olan bireylerin olası rahatsızlık dönemlerini daha rahat geçirebilmeleri için uyarılar yapılıyor. Bu amaçla, ölçüm sonuçları haftalık olarak Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden vatandaşla paylaşılıyor. Bu sayfada ağaç, çayır/çimen ve yabani otlara ait havadaki polen miktarlarını gösteren grafiklere ve bazı polenler için tahmin haritalarına da ulaşılabiliyor. Ayrıca Hava Kalite İzleme Ağı ile bağlantılı olan sayfa hem allerjenler hem de hava kirletici parametrelerine aynı anda ulaşım olanağı sağlıyor. Böylelikle polen alerjisi olan vatandaşlar verileri takip edip, polen mevsimi boyunca gerekli tedbirlerini aldıktan sonra gönül rahatlığıyla sokağa çıkabilecekler.