Bursa'nın ruh sağlığı, "sağlıklı hayat merkezleri"ne emanet

Bursa'da koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hizmet veren sağlıklı hayat merkezlerinde, ergenlik sorunları, bağımlılık türleri, aile danışmanlığı ve sosyal hizmet danışmanlığı gibi birçok konuda vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor.

Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla kurulan sağlıklı hayat merkezlerinin bünyesinde yer alan psikososyal destek birimlerinde; çocuk, ergen ve yetişkin gruplarına yönelik olarak psikososyal anlamda danışmanlık hizmeti veriliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, psikososyal destek birimlerinin, danışmanlık hizmeti verilen kişinin ya da grubun psikososyal risklerine göre müdahalelerin geliştirildiği ve takip edildiği, gerektiğinde danışanlarının bir üst basamağa sevk edilmesini sağlayan takip birimleri olarak çalıştığı bilgisini verdi.

Psikososyal destek birimlerinde psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerin görev yaptığını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Merkezlerimizde yer alan bu birimlerde aile danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, çocukluk ve ergenlik dönemi sorunları konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca uyuşturucu, alkol, tütün ve diğer davranışsal bağımlılıklarla mücadele kapsamında da risk değerlendirmesi yapılmakta ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Merkezlerimize başvuran danışanlar genellikle; sınav kaygısı, stresle başa çıkma, davranış sorunları, öfke kontrolü, akademik meseleler, depresyon, yas ve kayıp, kaygı bozuklukları, fobiler, obezite ve yeme bozuklukları, bağımlılıklar vb. konularda danışmanlık hizmeti almaktadırlar. Aynı zamanda danışanlara bilgi ve becerilerini arttırabilecekleri ve boş zamanlarını olumlu aktivitelerle geçirebilecekleri, sosyal kazanımların sunulduğu grup çalışmaları da uygulanmaktadır” dedi.

Merkezlerde aile ve gruplara da hizmetl verildiğini ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Vatandaşların aile, evlilik, boşanma, gibi problem yaşadığı konularda, ferdin veya grubun tekrar normal hayat standardını yakalaması, bu işlevselliğinin korunması ve rehabilitasyonu konusunda kişilere destek olunmaktadır” diye konuştu.

Uzm. Dr. Kaşıkcı son olarak, Bursa'da bulunan 9 sağlıklı hayat merkezinin psikososyal destek birimlerinden 2019 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 17 bin kişinin faydalandığını belirterek, tüm vatandaşların sağlıklı hayat merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanabileceğini ifade etti.