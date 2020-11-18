İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'nın sevilen doktoru korona virüse yenik düştü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmet veren 48 yaşındaki Doktor Ali Murat Dilek, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmet veren 48 yaşındaki Doktor Ali Murat Dilek, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Yaklaşık 1 aydan buyana Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gören Doktor Ali Murat Dilek'in astım ve bronşiti olması nedeniyle tedavisi yoğun bakımda yapılıyordu. Durumu ağırlaşan Dilek, bugün hayatını kaybetti.


20 yıl boyunca devlet hastanelerinde görev yapan Ali Murat Dilek, 2017 yılında Mustafakemalpaşa'da açmış olduğu klinikte hizmet veriyordu. Doktor Dilek'in bir dönem siyasi hayatı da olmuş ve MHP'den belediye başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.