Bursa'nın sevilen kaymakamının tayini çıktı

Bursa'da görev yaptığı ilçede vatandaşlar tarafından çok sevilen kaymakamın tayini çıktı.

Büyükorhan ilçesinde 20 ay önce göreve başlayan Kaymakam Yavuz Arslan, çalışkanlığı ve devlet adamlığı kişiliğiyle ön plana çıktı. Yaptığı çalışmalar ve vatandaşlara yaklaşımıyla tüm ilçenin sevgisini kazanan Kaymakam Arslan'ın tayini çıktı. Pandemi sürecinde yaptığı yerinde uygulamalarla süreci çok iyi yöneten bu sayede Büyükorhan ilçesi en az vaka görülen ilçe olmayı başardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yavuz Arslan'ın tayini Çankırı'nın Yapraklı ilçesine çıktı. Kaymakamın tayini çıkmasıyla birlikte ilçe halkı büyük üzüntü yaşadı.