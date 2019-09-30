Bursa'nın simgesi, Dönerci Demir Amca hayatını kaybetti

Bursa'nın simgelerinden biri olan ve döneri Bursalılara sevdiren Demir Amca olarak bilinen Demir Esigül 89 yaşında hayatını kaybetti.

Makedonya'dan ailesi ile Bursa'ya göç eden Demir Esigül, 66 yıl önce bir fabrikada işe başladı. 23 yaşındayken Atatürk Caddesi'ndeki Tarihi İskender Kebapçısı'nın önünden geçen Esigül'ü yanına çağıran Nurettin İskenderoğlu, iş teklifinde bulundu. Hayatı o günden sonra değişen Demir Esigül'ün İskender serüveni 30 yıl sürdü. Emekliye ayrılan Demir Esigül, 66 yıl önce eline aldığı döner bıçağını ölene kadar bırakmadı. Çarşamba semtinde kendi işyerini açan Demir Esigül 89 yaşına ulaşmasına rağmen dayanılmaz döner lezzetlerini çocukları ile müşterilerine sundu.

Ocak başında kravatını hiç çıkarmadı

Gençlere adeta taş çıkartan Demir Amca, müşterilerine karşı saygıyı elden bırakmadı. Yaz ayları hariç Demir Esigül'ün boynundan kravatı hiş düşmedi. Demir Esigül'ün lezzetli tavuk ve et dönerinden tatmak isteyen vatandaşlar ise işyerine akın etti. Bursalıların yanı sıra ünlü oyuncular, siyasetçiler ve bürokratlar 'Demir Amca'nın lezzetinden tatma imkanı buldu. Demir Esigül işyerine gelen ünlü isimler ve vatandaşlar ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi

Ustalarından dönerin tüm inceliklerini öğrenen Demir Esigül, herşey ile kendisi ilgilendi. Etin terbiyesinden şişe takılması kadar bütün aşamayı kendisi gerçekleştiren Demir Esigül, "Ustalarımız bize çok şey öğretti" demişti.

Son günlerine kadar iş yerinde döner tezgahından ayrılmayan Demir Esigül, hayatını kaybetti. Demir Amca'nın cenazesi ikindi vakti Ahmet Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazına mütaakip toprağa verilecek.