Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü

Bursa'nın simgesi Havuzlupark 3 yıldır âtıl vaziyette tutuluyor. Kapalı tutulan Havuzlupark bakımsızlıktan harabeye döndü. Mahalle sakinleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı göreve çağırırken, parkın atıl vaziyette bırakılmasının risk olduğunu ifade ettiler.

Çekirge Mahallesi'nde bulunan Havuzlupark uzun yıllardan beri âtıl vaziyette. Bölgenin önemli değerlerinden olan Havuzlupark ve çevresi Bursa'ya katkı sağlarken, buranın neden işletilemediğinin cevabı ise vatandaşlar tarafından bulunamıyor. Parkın çevresindeki mahallerde oturan vatandaşlar havuzdan yararlanmayı bekliyor.

Havuzlupark'ın harabe olmuş halini görüp açıklama yapan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alındaş, "Havuzlupark 3 yıldır âtıl vaziyette Spor İl Müdürlüğünün mülkiyetinde. 3 yıldır kapalı. Burası dünyanın en güzel tesisi. Geçen yıl milli takımda bir hoca arkadaşımla görüştüm, '47 tane ülke gezdim, bu kadar doğal ve güzel tesis göremedim' dedi. Havuzlupark'ın çevresinde 4 mahalle var, burada 100 bin nüfus yaşıyor. Burası tekrar hizmete açılabilir" dedi.

Mahalle sakinleri ise Havuzlupark'taki atıl vaziyetteki malzemelerin zaman zaman çalındığını belirterek, "Hırsızları polis yakalıyor. Ancak yine çalıyorlar. Burada binlerce liralık kablo, elektrik malzemesi çalındı" dediler.

Öte yandan Havuzlupark'ın atıl durumdaki hali geçtiğimiz yıl da gündeme gelmiş, dönemin Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Havuzlupark'ın Bursalıların keyifle zaman geçireceği, sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun şekilde hizmete alınacağını söylemişti. 1 yıl geçmesine rağmen bir gelişme olmamış Hüseyin Uysal görevi Salih Başparmak'a devretmişti.