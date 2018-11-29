Bursa'nın sokak köpekleri 80 kilometre öteye terk edildi

Yıldırım Belediyesi'nin ilçedeki sokak köpeklerini toplayarak 80 kilometre ötedeki Yalova'ya bıraktığı ortaya çıktı. Yıldırım Belediyesi'nin sokak köpeklerinin kulaklarındaki çipler ele verdi.

Yıldırım Belediyesi Doğal Hayvan Barınağı çiplerini taşıyan sokak köpeklerinin toplanarak Yalova'ya getirildiği tespit edildi. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası inceleme başlatan Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yakaladığı çok sayıda köpeğin üzerindeki mikro çipleri kontrol etti. Yapılan kontrollerde köpeklerin Bursa Yıldırım Belediyesi'ne ait olduğu anlaşıldı.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; “Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler sonrasında yapılan incelemelerde Bursa Yıldırım Belediyesi'nin birçok sokak hayvanını Yalova Belediyesi sınırlarına ve köylerine bıraktığını fark ettik. Müdürlüğümüz, bu hayvanların kulak küpelerinden ve tanıma çiplerinden Bursa Yıldırım Belediyesi'ne ait olduğunu tespit etmiş olup, ‘Hayvanları Koruma Yasası'nı ihlal eden Bursa Yıldırım Belediyesi ile iletişime geçmiş ve olumlu bir sonuç alamamıştır. Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bizzat konuya ilgili olarak gerekli mercilere yaptığı başvurular sonucunda yasal işlem sürecini başlatmış bulunup, durumun en kısa zamanda Yıldırım Belediyesi'nin kendi sınırları içinde topladığı ve rehabilite ettiği sokak hayvanlarının sorumluğunu almaya hem yasal hem de sözlü olarak davet etmiştir.”