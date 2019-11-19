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Bursa'nın su sıkıntısı yok

Bursa’da yağmur yağmasa bile şubat ayına kadar su rezervinde bir sıkıntının bulunmadığı açıklandı.

Bursa'da yağmur yağmasa bile şubat ayına kadar su rezervinde bir sıkıntının bulunmadığı açıklandı.


Şehrin içme suyu ihtiyacının büyük oranda karşılandığı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinin azaldığını söyleyen Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, ''Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 63'ler civarında'' dedi. Beklenilen yağışların geciktiğini belirten Gülenç, hava şartlarının mevsim normallerine gelmesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranlarının da artacağına vurgu yaptı.Bursa'ya hiç yağmur yağmasa bile şehrin Şubat ayına kadar su rezervinin bulunduğunu vurgulayan Gülenç, ''Şubat ayına kadar yetecek suyumuz var ancak yine de vatandaşlarımızdan suyu bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda özen bekliyoruz'' diye konuştu.


Çeşme suyu güvenli


Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki laboratuarın uluslararası geçerlilikte akreditasyona sahip olduğuna dikkat çeken Gülenç, şehrin farklı farklı noktalarından alınan numunelerle her gün bakteriyolojik, biyolojik ve kimyasal tahlillerin yapıldığını söyledi. Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında Bursa'nın geldiğini hatırlatan Gülenç, içme suyunun, BUSKİ'nin yanı sıra, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve bazı meslek odaları tarafından da tahlil edildiğini ifade etti.

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