Bursa'nın tarihi haritaları emin ellerde

Bursa Kent Müzesi'nde bulunan ‘1862 tarihli Suphi Bey Nazım İmar Planı ile 1960 tarihli Piccinato şehir planına ait' tarihi haritalar, konservasyon çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Tarihi ve kültürel miras alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi haritalarını konservasyon çalışmalarıyla koruma altına alıyor. Bursa Kent Müzesi koleksiyonunda yer alan ancak zamanla yıpranan tarihi haritalar da ‘konservasyon sürecinin ardından' müzede sergileniyor. İçlerinde Bursa şehir merkezini gösteren 1862 Suphi Bey Bursa Nazım planının ve 1960 tarihli Piccinato Şehir Planı'nın da yer aldığı tarihi haritaların yaklaşık 6 ay süren restorasyon ve konservasyon süreci, düzenlenen panelde anlatıldı. Bursa Kent Müzesi'nde yapılan panelde Asitane Konservasyon ve Restorasyon Merkezi Kurucu Başkanı Hasibe Turan, Doktor Restoratör Konservatör Raksana Hasanzade, Konservatör Şule Alabacak, Restoratör Zeynep Bircan ve Sanat Tarihçisi Goncagül Meriç, tarihi haritaların konservasyon sürecini anlattı.

Panelin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, oldukça yıpranmış olan haritaların 6 ay süren titiz bir çalışmayla iyi duruma getirilip müzede sergilenmeye başladığını söyledi. Bursa kent tarihinin en önemli 3 haritasının özenle korunduğu dile getiren Çelik, “Bu haritaların içerisinde en erken tarihli olan Suphi Bey haritası. Osmanlı erkanından Suphi Bey'in yönetiminde 1200 nüsha olarak basılmış. 1855 depreminden sonra Bursa harabe haldeyken hazırlanmış haritadır. Tüm sokak ve caddeler isimleriyle belirtilmiştir. Diğer bir haritamız 1960 tarihlidir. 1958 yılında kent merkezinin yaşadığı yangın sonuncuda kentin yeniden planlanması gerekmiştir. 1/4000 ölçekli nazım planı hazırlanmıştır. El yapımı olup, sulu boya tekniğiyle yapılan harita bildiğimiz kadarıyla tek nüshadır. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişteki değerlerimize sahip çıktığımız gibi bugün de bu eserlerimize sahip çıkmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyük bir hazine

Asitane Konservasyon ve Restorasyon Merkezi Kurucu Başkanı Hasibe Turan, “Büyük bir hazineyle karşı karşıya kaldığımızı gördüm. Kitaplarımızı biz neden tamir edemiyoruz? diye düşündüm. Sanatın hiç bir alanında ayrım yapmadan, kendimizi geliştirdik. Çocuklara sanat tarihi çerçevesinde Türkiye'yi gezdirmeye başladığımızda, derneğe dönüşerek, tarihi eserlerimizle ilgili bilinç ve farkındalık seminerleri vermeye başladık. Kitap, kağıt ve haritalarla beraber yolumuzu devam ettiriyoruz. Toplumun bilgilendirilmeye ihtiyacı var. Bursa'mızın tarihinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'mızın tarihine sahip çıkması çok güzel. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.