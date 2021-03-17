Bursa'nın tarihî mekanlarında Çanakkale Türküsü'nü seslendirdiler

AK Parti Yıldırım ilçe teşkilatında gönüllü gençler, Yıldırım'ın tarihî mekânlarında Çanakkale türküsünü söyledi.

AK gençler, 18 Mart Çanakkale zaferi dolayısıyla Yeşil Türbe, Emirsultan, Hünkâr Köşkü, Irgandı Köprüsü, Zeyniler köyü, Setbaşı Köprüsü, Cumalıkızık, Cazibe Merkezi, Işıklar Askeri Lisesi gibi şehrin öne çıkan mekânlarında Çanakkale türküsünü söyledi. Türkünün finalini ise Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay seslendirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, "Güzel ilçemiz Yıldırım'ın tarihî mekânlarında genç arkadaşlarımızla birlikte 18 Mart'ın anlam ve önemini vurgulamak, Çanakkale'de destan yazan kahramanlarımızı anmak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şâd olsun" ifadelerini kullandı.