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Bursa'nın tarihi yerleri karlar altında kaldı

Bursa’da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Bursa'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı devam ediyor. Pandemi kısıtlaması ile boş kalan cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, tarihi yerlerde havadan görüntülendi.


Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehrin tarihi yerleri Emirsultan Cami ve Türbesi, Yeşil Cami ve Türbesi, tarihi hanlar bölgesi, saat kulesi, tarihi surların da bembeyaz hali havadan görüntülendi. Meydanlar güvercinlere kalırken, bazı vatandaşları sokak hayvanlarını da unutmadı. Kapı önlerine çıkan çocuklar kartopu oynadı. Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler ise tarihi cami ve türbe ziyaretlerini kar altında gerçekleştirdi. Turistler tarihi yerlerin önünde fotoğraf çektirdi.


Bursa'da kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bugün Bursa'da hava durumu 1 derece ölçülürken, akşam saatlerinde -2 dereceye kadar düşecek. Bursa'da yarın ise termometreler 0 dereceyi gösterirken, havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Bursa'nın en önemli kış turizminin gözde mekanı Uludağ'da da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

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