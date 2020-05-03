Bursa'nın tarihteki ilk bakanı Karacabeyli Mustafa Fehmi Gerçeker unutulmadı

Bursa'nın cumhuriyet tarihindeki ilk bakanı olarak seçilen Mustafa Fehmi Gerçeker, bu kutlu göreve başlamasının 100. yılında gururla yad edildi.

Kentin en önemli değerlerinden biri olan ve Bursa'nın cumhuriyet tarihindeki ilk bakanı olarak seçilen Mustafa Fehmi Gerçeker de Türk tarihine adını yazdıran başarılı çalışmalarıyla, Karacabey için hep gururla anılan isimlerden biri oldu. Umuru Şer'iye ve Evkaf (Diyanet İşleri ve Vakıflar) vekili olarak içinde yer aldığı; Milli mücadeleyi cumhuriyete taşıyan gelişmelerden biri olan I. İcra Vekilleri Heyetine (Bakanlar Kurulu) seçilen Gerçeker, göreve başlamasının 100. yılında unutulmadı.

Meclis'in açılışında da iz bırakmıştı

23 Nisan 1920 Cuma günü, topluca kılınan namazdan sonra meclis binası önüne yurdun çeşitli yerlerinden gelmiş olan milletvekillerinin önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış duasını da gerçekleştiren ve meclise Bursa mebusu (milletvekili) olarak girdikten sonra, vefatına dek mebusluğunu devam ettiren Mustafa Fehmi Gerçeker, o tarihten bu yana Karacabey için hep gurur kaynaklarından biri oldu.

Türk'ün şanlı tarihinde, Karacabey'in kahramanlık hikayeleriyle adından hep gururla söz ettirdiğini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Milletimizin istiklal mücadelesini cumhuriyet ile taçlandıran ve Bursa'nın tarihteki ilk Bakanı olarak tarihe adını yazdıran Karacabeyli hemşerimiz, müftü, din adamı Mustafa Fehmi Gerçeker, kentimizin en önemli değerlerinin başında gelmektedir. Karacabey'in pek çok değerli ismi de tarih boyunca hep milli birliğimiz için ortaya koyduğu üstün mücadelelerle adından gururla söz ettirmiştir. Bu vesileyle, 100 yıl önce cumhuriyet tarihimizin ilk bakanlar kurulunda yer alıp bu kutlu görevi yerine getiren ve milli bir mücadele vermiş olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Karacabeyli hemşerimiz Mustafa Fehmi Gerçeker'i, tüm kurucu milletvekillerimizi ve ilk bakanlarımızı saygı, sevgi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.