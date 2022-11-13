Bursa'nın termali vitrine çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın denize açılan kapılarından biri olan Gemlik'e kazandırılacak Termal Turizm Tesisinde inşaat hızla devam ediyor.

Bursa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri değerlendirerek, kentin turizm potansiyelini öne çıkaracak yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Gemlik İlçesi'ne kazandıracağı Termal Turizm Tesisinde inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Hisar Mahallesi'nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alana konuşlandırılan tesis, toplam 6098 metrekare inşaat alanına sahip. 3 kattan oluşan tesisin, bodrum katında 7 adet özel aile banyosu, mescitler, teknik hacimler ve sığınak yer alıyor. Zemin katta 2 adet termal havuz, 2 adet hamam, masaj-sauna bölümü, soyunma, duş, tuvalet ve dinlenme alanı bulunurken, tesisin birinci katında ise bay-bayan fitness salonları, terapi bölümü, kafeterya ve konaklama bölümü yer alıyor.

Dört mevsim turist

Termal Turizm Tesisindeki inşaat alanını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Gemlik'te harika bir projenin yükseldiğini söyleyen Başkan Aktaş, Bursa'nın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel birikimiyle ün salmış bir şehir olduğunu belirtti. Her şehri öne çıkaran belli başlı özellikler olduğunu ancak Bursa'nın birden fazla özelliği bünyesinde barındırdığını ifade eden Başkan Aktaş, “Termal ve kaplıcalar da bu özelliklerden bir tanesi. Bursa, şifalı su kaynaklarının hem çokluğu hem de kalitesiyle ülkemizde önemli yer tutan şehirlerden biri. Bursa aynı zamanda Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) üyesi bir şehir. Kaplıcalarıyla turistik bir nitelik kazanmış, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı sularıyla da dört mevsim turist çeken bir merkez haline gelmiştir. Bursa'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde sayısız şifalı su kaynağı bulunmaktadır” dedi.

Gemlik'e güç katacak

Gemlik'te Terme diye bilinen tesislerin uzun yıllar eski haliyle bölge halkına hizmet ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “2017 yılında burasıyla alakalı ihale yaparak süreci başlatmıştık. Akabinde gelişen pandemi süreci ve müteahhit değişimiyle beraber süreç yavaşlamıştı. Şimdi gerekli ihale çalışmaları yapıldı. İnşaatımız şuan yüzde 55'ler seviyesine ulaştı. 2023 Haziran ayına kadar tamamen bitirip faaliyete açmayı planlıyoruz. Burası Türkiye genelinde iddialı bir konumda olacak. Turizmle ilgili hedefleri olan bir şehiriz. Gemlik zaten önemli konumda bulunuyor. Bu tesis, Gemlik'e ciddi bir güç verecektir. Ciddi bir çekim merkezi olacaktır. Yakın zamanda ikmal ihalesini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 90 milyonluk bir bedelle sonuçlandırılacak. Bittiğinde Gemlik ve Bursa adına önemli bir kazanım olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.