Bursa'nın turizm çıtası daha da yükselecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültürel mirası, termali ve doğal zenginlikleri ile Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa için canla başla çalıştıklarını söyledi. Başkan Aktaş, Bursa'nın değerleriyle, turizmde çıtanın daha da yükseleceğine inandığını belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İstanbul Şişli Bölge Temsil Kurulu (BTK) ile Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu (BTK) tarafından düzenlenen ‘Bursa Buluşması İş Geliştirme Toplantısı', Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Bayezid Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, TÜRSAB'a bağlı Bursa ve İstanbul'daki turizm acentaları ve tur operatörleri yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin turizm potansiyelini anlattı. Bursa'nın, kendine has değerleriyle özel ve güzel bir kent olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Turizmin gücüne ve bu ülke için değerine, Bursa'nın da bu manada ciddi bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Sahip olduğu kültürel miras, termal ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'mizin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa'mız için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Bursa'da, kentin değerine değer katmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Ulaşılabilirliğin, şehrin turizminin gelişmesi adına önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Kentin geleceğine yönelik ‘Şehir Tasavvuru'nu oluşturduk. Bu noktada her kesime ulaştık” diyerek, şehrin ulaşım problemine yönelik çözümler ürettiklerini ve Ulaşım Master Planı'nın önemini anlattı.

Başkan Aktaş, Bursa'nın, çok hızlı gelişen, yoğun göç almış bir şehir olduğunu söyleyerek, “Balkanlardan Anadolu'ya kadar her bölgeden göç almış olan Bursa, kendine has pek çok güzel özelliği de bünyesinde tutan bir çiçek bahçesi gibi adeta. Bursa'da turizmle ilgili çok güzel değerlerimiz var, termal var, kongre turizmi var. Bu değerlerimizi parlatmalıyız. Bu şehirde turizmle alakalı istikamet belirlemeyi önemsiyoruz. Yeni dönem projelerimizden biri olan, Bursa'nın 1326'daki fethinin 700. yıl dönümü 2026 yılına dair çalışmalarımız var. Prag ve Viyana'da olduğu gibi, Bursa'nın kalbindeki Hanlar Bölgesi'nin çevresinin de boşaltılmasıyla, değerlerimizi daha da öne çıkarmamız gerekiyor. Bunda da kararlıyız. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BTSO olarak Bursa markası ve turizm master planı anlamında 2-2,5 yıllık bir süreçte daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Bursa'nın geleceğinde turizmin daha çok önem kazanacağına değinerek, “Bu kent için yapılanlardan şehir değer görüyor mu, bizim için önemli olan bu İstanbul'dan gelen konuklarımız, turizm sevdalıları bize güç verdi. Dostluğumuzun ve ticari birlikteliğimizin artarak devamı temennimizdir. Sektöre destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bursa'ya turizmde pozitif ayrımcılık bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin de başkanlığını yürüten Başkan Aktaş, Türkiye'nin, turizm potansiyeli yüksek şehirlerinden Bursa'nın turizmde daha ileriye gidebilmesi ve uluslararası anlamda da tanınması ve tercih edilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını söyledi. Aktaş, Uludağ'dan Arkeopark'a, termalden gastronomi birikimine kadar pek çok özelliğiyle Bursa'nın, turizmin ilgisini topladığını ifade etti. Turizmde kentin tüm dinamiklerine büyük sorumluluklar düştüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Aktaş, konuklarına Bursa'ya özgü, BUSMEK kursiyerlerinin üretimi, el yapımı ipek tablo hediye etti.

TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya da Bursa'da bulunmaktan mutlu olduklarını söyleyerek, “Turizmde dünya turizminin üç misli büyüyen bir ülke olan Türkiye'de önemli çekim noktalarından biri de Bursa'dır. Buraya 40 milyon turist geldi. Turizm, çok stratejik bir sektör. Dünyada hiçbir sektör turizm kadar avantajlı değil. Bu avantajı da mümkün olduğu kadar etkin ve efektif kullanmak istiyoruz. Öyle bir şehirdeyiz ki, hayalleri gerçeğe, düşünceleri vizyona çeviriyor. Bir beyliği imparatorluğa çevirmiş Bursa, herkesi tarih, kültür ve estetiğe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehir Bursa, turizmde de öncü bir şehir” diyerek kentin değerlerine dikkati çekti.

Bağlıkaya, mesleki bilgiler de verdiği açıklamasında, sektör temsilcilerine “Yalnız değilsiniz, neler olduğunun farkındayız” mesajını verdi.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise, ‘Bursa Modeli' ile Bursa'da turizm anlamında tek elden çalışma hedeflerinin olduğunu belirtti. Saraçoğlu, turizm ile ilgili ne varsa Bursa'da bir paydada topladıklarını anlatarak, “Dünyada, önemli bir marka olacak şekilde Bursa'mızı pazarlamaya başladık. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Bizim yüzlerce değerimiz var, bunları bir araya getirip Bursa'ya ayrı değerler katacağız” dedi.