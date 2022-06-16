Bursa'nın UNESCO'da 8'inci yılı

Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilişinin 8'inci yıldönümünde ICOMOS Uluslararası Anııtlar ve Sitler Günü Etkinliği çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Alan Başkanlığı işbirliğinde “Kültürel Miras, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Paneli ve Sergisi” düzenlendi.

Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 19 alanın fotoğraflarının yer aldığı Tayyare Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına; Vali Yardımcı Mustafa Gündoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Türkiye ICOMOS Temsilcisi Zeynep Gül Ünal ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin ardından yapılan Kültürel Miras, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Paneli'nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Bursa'nın 8500 yıllık çevre yerleşiminden 2500 yıllık şehir yerleşimine uzanan, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'dan bugüne ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu hatırlattı. Bursa'nın kültürel zenginliğine dikkat çeken Şahin, “Bu projede olmak, sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Her biri ayrı zenginlik olan adetlerimiz, geleneklerimiz ve göreneklerimizle zengin bir kültürel mirasımız var. Bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkıp, gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu da Bursa'nın dünya miras listesine girişinin 8'inci yılını kutladıklarını hatırlattı. Bursa'nın 2000 yılında geçici listeye, 2014 yılında ise UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini kaydeden Dostoğlu, “Bu süreç için gerçekten çok büyük uğraş verildi. Bu büyük bir sorumluluk ve sürdürülmesi için gerekenlerin yapılması gerekir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Kültürel Miras, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Paneli'nin moderatörlüğünü, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu yaptı.

ICOMOS Uluslararası Başkan Yardımcı Prof.Dr. Zeynep Gül Ünal, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Sibel Yıldırım Esen, Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Banu Gökmen Erdoğan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nejan Huvaj, kültürel miras alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılacakları Türkiye ve dünyadan örneklerle anlattı.