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Bursa'nın ünlü lezzeti Özhan raflarında

Özhan Marketler Zinciri müşterilerini kaliteli ve güvenilir markalarla tanıştırmaya devam ediyor.

Tarihî Abidin Usta markasının ünlü lezzeti süt helvası Özhan mağazalarında satışa sunuluyor.


Geleneksel Bursa lezzeti süt helvası Özhan müşterileriyle buluşuyor. Ürünler, üretim süreçlerinin bütün aşamalarında hijyenik şartlarda Covid-19 önlemlerine de dikkat edilerek üretilip hazırlanıyor. Paketlenen ürünler soğuk zincir kırılmadan satışa sunuluyor.


Tercihe göre ısıtılarak da tüketilebilen süt helvası tazeliğini koruyarak müşterilerle buluşuyor. 125 gramlık gıdaya uygun ambalajlarla müşterilere sunuluyor. Ünlü süt helvası lezzeti 5 TL'lik ekonomik fiyatıyla da raflarda dikkat çekiyor. Sevilen bir tatlı olan helva gıda değeriyle ön plana çıkıyor. Her yaştan tatlı severlerin damaklarını tatlandırıyor.


57 yıllık köklü Bursa markası olan Özhan, süt helvasını sevenleriyle buluşturup yeni nesille tanıştırmak için aynı lezzet ve tazelikte olmasına özen gösteriyor.

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