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Bursa'nın üst kesimlerinde 15 santimetre kar var

Bursa’da sabah saatlerinde etkisini arttıran yağış sonrası şehrin özellikle batı ve üst kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bursa'da sabah saatlerinde etkisini arttıran yağış sonrası şehrin özellikle batı ve üst kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.


Bursa'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı hayatı durdurma noktasına getirdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 10, Uludağ'ın etekleri ile Nilüfer'in üst kesimlerinde 15 santimetreye ulaştı.


Yoğun kardan dolayı belediye görevlileri ise tuz atarak ve küreme yaparak kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.


Özellikle Mollafenari, Kuştepe ve İvazpaşa gibi Uludağ'ın eteklerinde dar ve dik yokuşlu yollara Osmangazi Belediyesi'nin mini kamyonetleri müdahale ederek küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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