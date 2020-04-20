Bursa'nın uyumayan kütüphanesi gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı, kütüphane alanının yanı sıra, seminer salonu, kafeterya gibi birimleri bünyesinde barındıran ‘Uyumayan Kütüphane' inşaatı devam ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kentsel Tasarım ve Planlama Merkezi'nde faaliyet gösterecek, ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin inşaat çalışmalarını inceledi. Bünyesinde, 288 kişilik kütüphane alanının yanı sıra, seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı ve kafeteryanın bulunacağı kütüphane çalışmalarının yarısından fazlasının tamamlandığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “250 bin genç nüfusu, üniversitesi, öğrenci yurtları ile genç dostu şehir Yıldırım'a, hizmete talip olduğumuzda, gençlerimize bir kütüphane sözü vermiştik. Yıldırım'a kazandıracağımız proje sadece bir kütüphaneden ibaret değil. Bin 250 metrekare kullanım alanına sahip olacak kütüphanenin bünyesinde; bilgisayar laboratuvarı, seminer salonuyla burası bir eğitim, kültürel ve sosyal aktivite merkezi olacak. Bursa'da bir ilk olarak 7 gün 24 saat hizmet konseptiyle hizmet verecek ‘Uyumayan Kütüphane' gençlerimizin buluşma noktası olacak” dedi.

Bir kütüphaneden fazlası

İnşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Başkan Yılmaz, Uyumayan Kütüphane'nin kısa süre içerisinde hizmete gireceğini belirterek, “Lokasyon olarak, Yıldırım'ın merkezinde, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunacak uyumayan kütüphanemizde gençlerimize çorba, çay ve kek ikramında bulunacağız ve burası bir kütüphaneden çok daha fazlası olacak. Kütüphanemiz sadece Yıldırıma değil tüm Bursa'ya hizmet verecek. Uyumayan Kütüphanenin Yıldırım'a kazandırılmasında hayırseverlerimizin de önemli bir desteği var. Kendilerine buradan Yıldırımlılar ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.