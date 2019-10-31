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Bursa'nın yeni başsavcısı belli oldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen tayin edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen tayin edildi.


Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) tamamlanan mazeret kararnamesi ile 256 adlî yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 51 idarî yargı hakim ve savcının görev yeri değişti. Söz konusu kararname HSK'nin internet sitesinde yayımlanırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak tayin edildi.

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