Bursa'nın yeni uydukenti için yollar yapılacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmenin gündemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjdede Yenikaraağaç'a yapılacak 3 bin adet toplu konut için ulaşım bağlantısı olurken, Özkan çok faydalı bir görüşme sağlandığını belirtti.

Gerçekleşen görüşmenin gündemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde çerçevesinde Yenikaraağaç'a yapılacak toplu konutların ulaşım bağlantısı oldu. Belediye Başkanı Ali Özkan görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada,“Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Yenikaraağaç bölgesine yapılacak toplu konutlarının bağlantı yollarıyla alakalı sayın müdürümüzle istişarelerde bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. Ayrıca İstanbul- İzmir otoyolu, Çanakkale Köprüsü ve diğer otoyollar hakkında da fikir alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.