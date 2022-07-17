Bursa'nın yerel mağazası yine BAV'ı tercih etti

Bursa'nın yerel mağazası, Bursa Ağır Vasıta ile tekrar işbirliği yaparak araç filosuna 17 adet kamyonet daha ekledi.

Satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek Bursa Ağır Vasıta, müşterileri için en yüksek kalitedeki ürünü, en kısa zamanda, en uygun satış fiyatı ile tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor. Bursa Ağır Vasıta'nın müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, “Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermeyi ve müşteri memnuniyetini en yüksek noktada tutmayı temel hedef edindik. Bu bağlamda sektörünün önde gelen firmalarından olan yerel mağaza zinciriyle gerçekleştirdiğimiz, yıllara dayanan işbirliğimiz bizler için çok değerli. Bursa Ağır Vasıta olarak müşterilerimizin çözüm ortağı olarak hem kendilerine hem de ülkemize hizmet etmek en büyük hedefimizdir. Yüksek güç ve torka sahip uzun ömürlü motoru, dar alanlara rahatlıkla girmeyi sağlayan kupası ve araç boyutlarıyla segmentinin standartlarını belirleyen Isuzu NPR 3D'nin hayırlı uğurlu olmasını dileriz” diye konuştu.

İşleri gereği sağlam ve kaliteli araçlara ihtiyaç duyduklarının altını çizen yerel mağazanın yönetim kurulu üyesi Bilal Seyhan, “Firmamız için en önemli iki unsur sağlamlık ve güvenilirlik. Mahalle aralarında veya ana yollar üzerinde olan mağazalarımıza, her gün araçlarımız ile ürün sevk ediyoruz. Araçlar sürekli yük altında aktif olarak kullanılıyor. Bu sevk işlemlerinde araç kaynaklı aksama durumları işlerimizin de aksamasına sebep olabilmekte. Dolayısıyla araçlarımızın her gün yüksek tempoya dayanabilecek, şehir içinde pratik ve güvenilir araçlar olması gerekiyor. Bu noktada da Bursa Ağır Vasıta profesyonel kadrosu ve hızlı çözümler sunmasıyla yardımımıza yetişiyor” dedi.